Москва, 26 января, 2018, 14:58 — ИА Регнум. В ходе встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове обсуждались вопросы, связанные со снижением военных рисков, включая расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов, комментируя встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове.

Игорь Попов

По его словам, посредники рассчитывают уточнить позицию сторон в ходе предстоящего визита «тройки» в регион и планируемых встреч с президентами Армении и Азербайджана.

«Как Вы знаете, на последнем саммите по нагорно-карабахскому урегулированию, проведённом в октябре прошлого года в Швейцарии, было принято решение активизировать переговорный процесс и предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряжённости на линии соприкосновения. Соответственно, после саммита вместе с французским и американским коллегами, а также послом Каспшиком, представляющим действующее председательство ОБСЕ, провели серию консультаций с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также помогли организовать им две встречи друг с другом, последняя из которых состоялась в Кракове.

На ней, в частности, обсуждались вопросы, связанные со снижением военных рисков, включая расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, регламентирующий деятельность дополнительных семи наблюдателей. Остались некоторые технические детали, которые ещё предстоит согласовать. Прежде чем будет запущен механизм расширения», — сказал Игорь Попов в интервью агентству АПА.

Российский сопредседатель также сказал, что на переговорах также было продолжено обсуждение наиболее сложных аспектов урегулирования, препятствующих процессу урегулирования.

«Они не новые, не раз озвучивались сторонами и связаны с решением статусных вопросов и урегулированием территориальной проблемы. Соображения, высказанные сопредседателями, направлены на то, чтобы помочь найти приемлемые развязки. Рассчитываем уточнить позицию сторон в ходе предстоящего в первой декаде февраля визита нашей «тройки» в регион и встреч с президентами Армении и Азербайджана», — сказал российский дипломат.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли конкретные предложения или решения, связанные со встречей президентов Азербайджана и Армении, Попов сказал, что посредники выступают за продолжение политического диалога на высшем уровне.

«Считаем, что ему нет альтернативы. Только сами стороны, проявив политическую волю, могут прийти к компромиссным решениям, которые положат конец этому затянувшемуся конфликту. При этом проведению очередного саммита должна предшествовать тщательная подготовительная работа, в первую очередь, направленная на согласование сущностного наполнения встречи. Со своей стороны, прилагаем усилия для того, чтобы предложить Баку и Еревану устраивающие их варианты, и об этом будет идти речь в регионе. Когда стороны будут готовы к встрече, можно будет предложить лидерам двух стран с учётом их рабочих графиков соответствующие варианты, включая формат и сроки проведения саммита», — резюмировал российский сопредседатель.

25 января на пресс-конференции в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова говоря о нагорно-карабахском урегулировании заявила, что надо повышать не активность переговоров, а их эффективность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января в Кракове состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шеффера (США).

В заявлении по итогам переговоров посредники отметили, что Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров в принципе согласились с доработанным концептуальным документом сопредседателей, который касается расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив желание как можно скорее завершить работу над документом.