Ярославль, 26 января, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Запрет рекламы лекарств на телевидении бесполезен — считает депутат Госдумы России от Ярославской области Илья Осипов. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM. Инициаторы проекта закона, внесенного в Госдуму, говорят о том, что в России в последние годы увеличилось число смертей от бесконтрольного и неправильного приема лекарств.

Wikimedia.org Худ. Григорий Мясоедов «У колдуна. Деревенский знахарь» 1860

«Я вообще не сторонник каких-либо запретов, а в данном случае тем более. Дело ведь не столько в рекламе тех или иных препаратов, сколько в недоступности для многих людей своевременной и качественной медицинской помощи. У нас сегодня к терапевту и то попадешь не сразу, а уж о консультации узкого специалиста и говорить не стоит. Так что начинать надо с решения этих вопросов. И еще. Запрет рекламы лекарственных препаратов, на мой взгляд, может иметь достаточно опасные последствия — возрастет рост интереса на услуги всевозможных целителей и знахарей. Именно по этим причинам данный законопроект я поддерживать не буду», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы России Илья Осипов.

Настороженно к проекту закона относятся и специалисты.

«Инициатива законодателей с одной стороны полезная, но с другой вызывает немало вопросов. Есть препараты, которые надо продавать строго по рецепту, поскольку у них есть немало побочных эффектов. Я говорю в первую очередь об антибиотиках и обезболивающих средствах. Зачастую от принимаемой дозы зависит жизнь и здоровье пациента. А если он начинает лечиться самостоятельно, не посоветовавшись с врачом, то может нанести себе вред. Безусловно, реклама этих препаратов не должна быть доступной для широкой аудитории. Однако есть витамины, некоторые БАДы, о пользе которых, напротив, надо рассказывать людям. Так что, надеюсь, что законодатели, принимая закон, учтут все эти тонкости и нюансы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM доктор медицинских наук, профессор Ярославской государственной медицинской академии Ольга Ершова.

Законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении и радио в Госдуму РФ внесли накануне депутаты от ЛДПР.