Калуга, 26 января, 2018, 12:45 — ИА Регнум. 26 февраля глава городского самоуправления Калуги, председатель городской призывной комиссии Александр Иванов встретился с офицерами и курсантами филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, во встрече также принимал участие военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей Иванов.

Пресс-служа Городской думы Калуги На встрече с воинами-ракетчиками

«Как председатель городской призывной комиссии могу с уверенностью заявить, что отношение молодежи к военной службе изменилось коренным образом, — подчеркнул Александр Иванов. — Молодые люди охотно идут на срочную службу, поступают в военные учебные заведения. В филиале Военной академии РВСН в настоящее время обучаются порядка 70 курсантов из Калуги».

Глава городского самоуправления выразил благодарность офицерам и курсантам академии за участие в военно-патриотической акции «Есть такая профессия — Родину защищать», посвящённой 100-летию Вооружённых сил. Офицеры и курсанты академии выступят в школах Калуги с рассказами об армейской жизни в частях ракетных войск стратегического назначения и Военной академии РВСН.

В настоящее время калужской телекомпанией «Ника» создаётся специальная программа о военнослужащих — калужанах, проходящих службу в филиале Военной академии имени Петра Великого.

Глава Калуги также обратился к начальнику филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого полковнику Андрею Морозову с предложением провести съёмки программы на территории академии.

«Эта программа послужит прекрасным подарком ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы и всем жителям города к 100-летию Вооружённых сил России», — уверен Александр Иванов.