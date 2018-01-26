Киев, 26 января, 2018, 14:50 — ИА Регнум. На Украине свобода слова — ключевой приоритет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, сообщает 26 января пресс-служба ведомства на странице в соцсети Facebook.

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По его словам, никакого административного давления на СМИ на Украине не оказывается, просто есть проблема с фальшивыми новостями, которые публикуют некоторые агентства. А в целом, уверен министр внутренних дел Украины, в стране со свободой слова всё в порядке.

«Я бы оценил на 5 с плюсом», — сказал Аваков.

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Напомним, ранее международная организация Human Rights Watch обвинила Украину в несоблюдении прав человека, в том числе свободы слова, свободы СМИ, свободы собраний и так далее. По мнению правозащитников, украинские власти прикрываются заявлениями о «российской агрессии», осуществляя прямые репрессии против неугодных СМИ и лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Украине произошел ряд скандалов, связанных с давлением как на российские, так и на местные СМИ. Так, правоохранители обвинили главного редактора украинского издания «Страна.ua» Игоря Гужву в вымогательстве. Несколько российских журналистов были похищены и депортированы с Украины без оснований. А нашумевшее дело об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году по-прежнему не раскрыто.