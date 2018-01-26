Москва, 26 января, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Не стоит ожидать, что Конгресс сирийского национального диалога в Сочи поставит точку в политическом урегулировании ситуации в Сирии, это было бы некорректно. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, проводимая работа в этом направлении «чрезвычайно сложная и тернистая», поэтому еще предстоит решить много проблем и преодолеть множество трудностей. При этом сам по себе шаг в проведении конгресса — это уже достаточное продвижение в сторону урегулирования ситуации в Сирии.

«Поэтому здесь не нужно ожидать, что в Сочи будет поставлена точка в политическом урегулировании, это было бы некорректно. Но сам по себе факт проведения является очень важной вехой», — заявил Песков.

Он также отметил, что у президента РФ Владимира Путина нет планов относительно проведения встречи с участниками съезда в случае успешных переговоров в Сочи.

«Здесь гораздо важнее найти результат, который нам всем предстоит оценить и проанализировать по итогам этого конгресса», — подчеркнул Песков.

Напомним, Конгресс сирийского национального диалога, посвященный вопросам урегулирования ситуации в Сирии, состоится в Сочи 29 и 30 января. Планируется, что в нём примут участие представители России, Ирана и Турции.

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