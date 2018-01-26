Москва, 26 января, 2018, 14:37 — ИА Регнум. София предпочла сломаться

ITU Pictures Робот София

Нерешаемая проблема коррупции на Украине смогла сломать даже технику: спасовала первый человекоподобный робот-женщина София. Она не нашлась что ответить на вопрос о том, что делать с коррупцией на Украине, и предпочла «зависнуть».

В Давосе на Всемирном экономическом форуме роботу удалось «пообщаться» с главой Сбербанка Германом Грефом, и его вопросы не вызвали у Софии проблем. Робот отвечала и даже шутила, приняв приглашение покататься на лыжах.

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А вот в Украинском доме у самого продвинутого робота в мире сломался скрипт и подвис процессор. Ранее чувство юмора Софии никогда не отказывало — робот был создан для того, чтобы поддержать беседу с человеком.

Что ж, Софию можно понять: сходу ответ на столь сложный вопрос не придумает никто, кроме властей Киева. Их ответ, пожалуй, известен — на борьбу с коррупцией надо дать денег.

Кому война…

Британские военные продолжают пугать жителей страны Россией. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может убить тысячи подданных Соединенного Королевства, напав на систему энергоснабжения страны.

Например, на электростанции, сказал Уильямсон, пояснив, что Россия за ними «пристально наблюдает». Отвечая на вопрос журналиста, а, собственно, зачем это Москве, Уильямсон сказал, что Москва прямо заявляет о намерении навредить Британии.

Министр обороны предположил, что атака может быть осуществлена хакерами, а также при помощи подводной лодки или ракетного удара. Ранее глава генштаба ВС Соединенного Королевства Ник Картер заявил о превосходстве российской армии над британской в оснащенности и о том, что у Британии нет защиты от российских крылатых ракет, которые ранее были успешно применены в Сирии.

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Можно предположить, зачем Британии, да и США, подобные заявления. Во-первых, для того, чтобы показать, что есть якобы агрессия со стороны России, оправдывающая вырабатывающуюся у них стратегию, которая будет носить наступательный характер. А во-вторых, министр обороны и глава генштаба сделали это накануне пересмотра оборонной политики страны. Иными словами, посеяв страх, можно получить бюджет.

Кто хочет работать — тому и санкции не помеха

Тем временем в ЕС вновь звучат голоса, что санкции Евросоюза против России оказались полным провалом. Об этом заявили Милен Трощински и Филипп Луазо — члены парламентской фракции «Европа наций и свобод» (Europe des nations et des libertés).

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По их данным, если для ЕС российское эмбарго сельскохозяйственной продукции привело к убыткам в размере €8,1 млрд, а также обострению положения производителей сельхозпродукции в блоке, то для России эти последствия совсем иные — экономика укрепляется, а сельское хозяйство растет.

Санкции европейского блока, заключают парламентарии, всё больше демонстрируют свою неэффективность. И они также привели к «катастрофическим» последствиям для сельского хозяйства и рынка ЕС.

С другой стороны, кому хочется вести бизнес, например, в Крыму, те его и ведут. И никакие санкции не мешают тысячам иностранных предпринимателей из 33 стран мира делать это, написал в своем Facebook глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он напомнил, что в Крыму зарегистрировано около 3 тыс. юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран.

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В их числе Австрия, Великобритания, Кипр и ряд других государств, в том числе и тех, кто ввел санкции против России. Например, больше всего итальянских бизнесменов.

Никакого «брака» не было

В ГБУ МФЦ (многофункциональный центр) Москвы опровергли информацию СМИ о том, что в России был признан легальным однополый брак, заключенный в Копенгагене (Дания). Дело в том, что журналисты телеканала «Дождь» в своем сюжете заявили, что штампы в паспорта двум мужчинам поставили в МФЦ.

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Однако в МФЦ пояснили, что такого быть не могло: центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака, и тем более не ставят штампы. Все документы передаются в орган ЗАГС, где и принимается решение.

В интернете позже появились фото паспортов, якобы доказывающих, что у двух молодых людей стоят печати на странице «Семейное положение» и их брак зарегистрирован друг с другом.

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Однако из фото непонятно, действительно ли это их паспорта и не могут ли они быть паспортами женщин, заключивших с ними брак. Сверить их никак нельзя.

Поле для нового Ротенберга?

Законопроект, направленный на введение аудита безопасности дорожного движения, Госдума приняла в первом чтении. Вводится понятие аудита безопасности дорожного движения — отдельной процедуры анализа и оценки характеристик безопасности дорожного движения на этапах проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог.

Опасения вызывает то, что специальная организация будет проводить новое обязательное обследование — аудит на всех этапах. Естественно, за деньги, естественно, в порядке и на условиях, установленных чиновниками.

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Цена вопроса от 50 до 100 тыс. рублей на 1 км в зависимости от категории дороги, отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ). Не получится ли так, что законопроект приведет к выкачиванию денег у населения, а не к улучшению безопасности на дорогах?