Москва, 26 января, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в срок, дата будет названа заблаговременно, сообщил 26 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Дата послания будет названа своевременно. Мы об этом сообщим», — сказал Песков, отвечая на вопросо точной дате послания.

Представитель Кремля напомнил, что в России отсутствует обязанность оглашать послание «до географического завершения текущего года». Соответствующее выступление президента не регулирует ни Конституция РФ, ни другие нормативные акты.

«Есть обязанность президента оглашать послание по итогам года. Это послание будет оглашено, сроки мы назовём», — заключил Песков.

Ранее информация о якобы готовящемся на 6 февраля 2018 года выступлении президента была названа в СМИ нарушением российской конституции.

Напомним, ежегодное обращение президента России к обеим палатам парламента предусмотрено пунктом «е» статьи 84 Конституции РФ. Чаще всего обращение президента происходит в конце года, однако дата выступления не регламентирована.

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