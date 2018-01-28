Улан-Удэ, 29 января, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Приостановка строительства «антибайкальских» ГЭС в Монголии стала важной, но не окончательной победой в борьбе за сохранение экологической безопасности огромной территории, примыкающей к Байкалу, и самого уникального озера. О том, какие препятствия предстоит еще преодолеть, пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Зимний Байкал

Приостановка строительства ГЭС на реке Селенге и ее притоках, к сожалению, не означает сворачивания самого проекта, в который Монголия вложила уже значительные средства. Но, как считают экологи, допустить продолжение строительства, и уже тем более запуск этих ГЭС, нельзя ни в коем случае. Дело в том, что Селенга является крупнейшим «поставщиком» воды в Байкал, и при изменении ее потока или загрязнении экологическая катастрофа для озера — практически неминуема.

Решение можно найти на путях кооперации между бурятскими и монгольскими энергопотребителями. Связывание электросетей воедино позволит как решить задачу энергообеспечения для Монголии, так и понизить энерготариф для Бурятии, не привлекая для этого дополнительные мощности. А ведь в числе этих допмощностей как раз и значатся монгольские ГЭС в бассейне Селенги. Добиться этого особенно важно сейчас, когда Байкал сильно уязвим, а уровень воды в нем продолжает понижаться.

О том, как ученые продолжают борьбу за Байкал, читайте в статье: Байкал: битва за озеро выиграна. Но война продолжается?

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