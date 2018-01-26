Калуга, 26 января, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Начальником Калужской таможни назначен подполковник таможенной службы Дмитрий Макаров, сообщили и в пресс-службе ведомства. Приказ о назначении подписан главой Федеральной таможенной службы России.

Дмитрий Макаров

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Нового руководителя коллективу Калужской таможни представил начальник Центрального таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Прусов. Он дал высокую оценку профессиональным качествам нового назначенца и пожелал ему дальнейших успехов по службе.

Уточняется, что к своим обязанностям Макаров приступил с 25 января.

Дмитрий Макаров — уроженец Обнинск Калужской области. Службу в таможенных органах начал в 2002 году в должности инспектора Обнинского таможенного поста Калужской таможни. Имеет два высших образования. В 2002 году окончил Обнинский институт атомной энергетики, в 2015 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Таможенное дело».

Как сообщало ИА REGNUM, должность начальника Калужской таможни стала вакантной в ноябре 2017 года. Возглавлявший ведомство ИА REGNUM был назначен начальником Брянской таможни.