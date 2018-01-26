Калуга, 26 января, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В Калужской области право принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в исторических поселениях и малых городах имеют 20 населенных пунктов, которые можно отнести к малым городам. Как сообщили 26 января корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области, предусматривается, что исторические поселения в качестве гранта получат по 50 млн рублей, а малые города от 30 до 100 млн в зависимости от численности населения.

Малоярославец

Проекты, на которые будут направлены гранты, должны быть реализованы в течение двух лет. Также они в обязательном порядке должны быть обсуждены и согласованы с жителями.

От Калужской области бороться за федеральные средства будут Малоярославец, Боровск, Козельск и Таруса. Всего же в 2018 году в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» примут участие все 57 муниципалитетов области с численностью населения более 1000 человек.

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Напомним, малые города все больше становятся культурными центрами регионов. Об этом на форуме малых городов и исторических поселений в Коломне говорил президент России Владимир Путин.

«Малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами, большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки», — сказал глава государства.

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Также на форуме Владимир Путин объявил о выделении дополнительных 5 млрд рублей на благоустройство малых городов и исторических поселений.

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Подать заявки на участие в конкурсе можно до 1 апреля. Победителей будет 80. Дополнительные 5 млрд рублей распределят между 20 историческими поселениями и 60 малыми городами с численностью населения до 100 тысяч человек.