Калуга, 26 января, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 25 января принял участие в заседании Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области.

Пресс-служба Городской думы Калуги Участники заседания возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы в Калуге

Вёл заседание председатель Законодательного собрания региона Виктор Бабурин, в работе совета также приняли участие заместитель губернатора Алексей Никитенко, представители министерства строительства и ЖКХ, Городской управы Калуги, руководители представительных органов муниципальных образований области.

Участники заседания возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы, затем осмотрели новое здание кукольного театра, посетили школу № 45, новый городской парк, возведенный в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», и ряд новостроек микрорайона Правобережье.

«Наш город динамично развивается, активно ведётся жилищное строительство, возводятся новые социальные объекты, — отметил Александр Иванов. — В прошедшем году в Калуге году были построены новая школа и два новых детских сада, в скором времени начнётся строительство ещё одной школы на Правобережье».

Участники заседания обсудили итоги и дальнейшие перспективы реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Депутаты Городской думы Калуги приняли активное участие в реализации проекта, — подчеркнул Александр Иванов. — Была создана общественная комиссия, в состав которой вошли все депутаты представительного органа. Комиссия осуществляла контроль за ходом реализации программы «Городская среда», проводился постоянный мониторинг работы подрядных организаций, использовалась практика двойного контроля».

Работу подрядчиков контролировали как депутаты, так и жители. Осуществлялся лабораторный контроль качества асфальта, проверялось соблюдение строительных норм.

«В моём избирательном округе в рамках программы было отремонтировано четыре дворовых территории — рассказал Александр Иванов. — Для Калуги характерно отсутствие во дворах ливневых канализаций, поэтому после укладки нового асфальтового покрытия мы дождались первых дождей, чтобы проверить качество дренажных работ. В трёх дворах все работы были выполнены на должном уровне, в четвёртом жители обратили внимание на скопление дождевой воды возле подъездов, в результате подрядчику пришлось исправлять недоработки».

Глава городского самоуправления сообщил коллегам об изменениях минимального перечня работ по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Теперь в перечень включены работы по обустройству надподъездного освещения, установке малых архитектурных форм и дренажные работы.

По словам Александра Иванов, жители позитивно воспринимают благоустройство дворовых территорий, но в перспективе следует уделить внимание не только дворам, но и подъездам многоквартирных домов.

«В Московской области реализуется пилотный проект «Мой подъезд», в рамках которого проводится ремонт подъездов, замена светильников и оконных блоков, — сообщил глава городского самоуправления. — Проект предусматривает долевое софинансирование: 52% средств выделяет управляющая компания, 25% — регион, 18% — муниципалитет, 5% — средства жителей. Необходимо изучить опыт наших коллег и рассмотреть возможность реализации аналогичного проекта в Калуге».

В 2018 году в Калуге выбор общественных пространств, подлежащих благоустройству, будет осуществляться самими жителями в ходе рейтингового голосования. В масштабах города будет выбран один из трех крупных объектов, кроме того будут выбраны локальные объекты благоустройства в 25 избирательных округов. Набравший наибольшее число голосов объект будет благоустроен в текущем году, остальные будет включены в программу «Городская среда» в последующие годы.

По итогам обсуждения члены консультативного совета рекомендовали органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области обеспечить учёт мнения жителей, общественных объединений и территориального общественного самоуправления по вопросу определения направлений развития комфортной городской среды. Также было рекомендовано обеспечить эффективный общественный контроль на всех этапах реализации проектов благоустройства и использовать лучшие практики по вовлечению населения в работу по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».