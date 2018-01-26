Никите Белых стало плохо в суде
Москва, 26 января, 2018, 14:09 — ИА Регнум. У бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который 26 января должен выступить с последним словом в суде, подскочило давление. Об этом журналистам заявил его адвокат, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, его подзащитному требуется врач.
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Напомним, что по состоянию здоровья подсудимого 24 января было проведено выездное заседание по его делу в следственном изоляторе «Матросская тишина». На нём и было заявлено, что 26 января обвиняемый в получении взяток Белых, выступит с заключительной речью в Пресненском суде Москвы.
Как ожидается, уже 31 января судья Татьяна Васюченко огласит Никите Белых приговор.
Напомним, Никиту Белых задержали с поличным при получении взятки в июне 2016 года в одном из ресторанов Москвы. В ходе следствия выяснилось, что за 4 года тогда ещё губернатор Кировской области получил взятки в сумме порядка 600 тысяч евро. Свою вину Белых отрицает.