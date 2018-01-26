Симферополь, 26 января, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Антироссийские международные санкции не мешают тысячам иностранных предпринимателей из 33 стран мира вести свой бизнес в Крыму. Об этом 26 января на своей странице в Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

«На территории Крыма зарегистрировано около 3 тысяч юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран. В их числе Австрия, Великобритания, Кипр, Панама, Турция и ряд других государств. Большой интерес к сотрудничеству проявляют итальянские бизнесмены. Кроме того, у зарубежных инвесторов есть возможность работать на полуострове, не афишируя своего присутствия в регионе. Среди таких инвесторов есть и европейцы. По понятным причинам не буду озвучивать более конкретную информацию, однако динамика показательна», — отметил глава РК.

По его мнению, ярким показателем отношения иностранного бизнеса к российскому полуострову является ежегодное увеличение числа зарубежных участников Ялтинского международного экономического форума.

«Пока США продлевают старые санкции и вводят новые, Ялтинский международный экономический форум в апреле планирует принять более 500 международных участников из 50—60 государств. Это больше, чем в прошлом году, когда в ЯМЭФ участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран», — уточнил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2017 года 3-й комитет Генассамблеи ООН проголосовал за принятие резолюции, текст которой предложила украинская делегация.

В документе в частности утверждается, что Россия якобы «оккупирующая держава», которая незаконно установила в Крыму «законы, юрисдикции и управление». Также отмечалось, что на полуострове «нарушаются права человека».

В поддержку резолюции высказались представители 70 стран, включая США и страны ЕС. Латиноамериканские и африканские страны воздержались от голосования, ещё 26 стран, включая Россию, Китай и Индию, отвергли документ.

В ответ на данное решение власти Крыма заявили, что резолюция транслирует пропагандистские мифы Киева, террористический режим которого вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека.

«Эта резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека. Считаю, что подобные резолюции подрывают авторитет ООН», — заявил в частности глава Крыма Сергей Аксёнов.

Спустя неделю президиум крымского парламента принял обращение к Генеральной ассамблее ООН, пригласив зарубежных коллег в гости, чтобы «развеять мифы», которые бытуют за рубежом в отношении российского полуострова.

«События весны 2014 года наглядно продемонстрировали, как народ Крыма встал на защиту основополагающего права каждого человека и гражданина — права на жизнь», — заявил спикер парламента Владимир Константинов.

По мнению депутатов, резолюция игнорирует закреплённое в уставе ООН, международных пактах по правам человека и декларации 1970 года право народов на самоопределение, реализованное в ходе референдума в марте 2014 года.

«Альтернативой являлась гражданская война, кровопролитие, которое продолжалось бы до настоящего времени, учитывая, что во главе украинского государства продолжают находиться в том числе те, кто скрывает под маской демократии свои профашистские, антигуманные взгляды», — отмечали они.