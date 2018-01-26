Ярославль, 26 января, 2018, 13:46 — ИА Регнум. В Ярославле два микрорайона — Пятовское и Промышленный — перейдут из Дзержинского района в Ленинский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Глава Ярославля издал постановление о проведении мероприятий по выявлению мнения жителей города Ярославля об изменении границ Дзержинского и Ленинского районов города Ярославля.

Микрорайон Пятовское своего рода анклав Дзержинского района на территории Ленинского. У жителей нет прямого выхода к «дзержинцам» и они по сути пользуются инфраструктурой Ленинского района.

«Там проживает около 300 человек. По закону они должны голосовать на территории того района, где прописаны. И им раньше приходилось ездить за 6−7 километров на Тутаевсккое шоссе в Дзержинский район. Жители это микрорайона сами проявили инициативу «перейти» в Ленинский район. Мы в 2017 году дали им возможность проголосовать на территории Ленинского», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра города Ярославля Вячеслав Гаврилов.

В микрорайоне Промышленный, где проживает около 700 человек, похожая ситуация, и его тоже решили присоединить к Ленинскому району.

Власти города собираются провести встречи с жителями, а 7 февраля вынести вопрос изменения границ на муниципалитет Ярославля. Муниципалитет будет ходатайствовать перед губернатором Ярославской области об изменении границ районов города.

Мэрия Ярославля планирует сделать все до президентских выборов. Кроме того, власти города считают, что изменение границ поможет более интенсивному развитию территорий.