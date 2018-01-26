Калуга, 26 января, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Калужские школьники отличились на президентском конкурсе сочинений «Россия, устремленная в будущее». Как сообщили ИА REGNUM 26 января в пресс-службе регионального правительства, всего было подано 2,5 тыс. работ от учащихся всех регионов страны. Победителями стали 115 человек, в том числе шесть учащихся из Калужской области.

К звездам! Советский плакат

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Первое место в номинации «Идеальный человек будущего» занял Никита Волчков, Максим Ерохов и Матвей Коврига стали первыми в номинации «Профессия будущего», Шубай Бакиров и Евгения Епиимахова заняли вторые места в номинации «Один день из моей жизни в будущем», Дарья Котенкова — третье место в этой же номинации.

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Напомним, идея проведения конкурса сочинений принадлежала президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 1 сентября 2017 года на открытом уроке для всех школьников страны он предложил ребятам подумать о том, какой они видят свою Родину на рубеже 2040 — 2050-х годов.

В своих сочинениях школьники предложили немало интересных идей. Награждение победителей состоялось в Москве в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Вместе с дипломами и памятными сувенирами молодые люди получили сборник с лучшими сочинениями.

Организатором конкурса выступил интернет-портал «Одаренные дети», созданный при поддержке президента РФ Владимира Путина в 2014 году с целью поиска, поддержки и развития талантливых школьников. В настоящее время на нём зарегистрировано более 15 тысяч учащихся. За это время на портале было проведено 200 конкурсов, по итогам которых награждено 450 школьников, 900 талантливых детей заслужили звание лауреатов.