Брюссель, 26 января, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Санкции ЕС против России оказались полным провалом, заявили 26 января Милен Трощински и Филипп Луазо — члены одной из фракций Европейского парламента — на сайте своей организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как указывается в заявлении парламентской фракции «Европа наций и свобод» (Europe des nations et des libertés), если для ЕС российское эмбарго сельскохозяйственной продукции привело к убыткам в размере €8,1 млрд, а также обострению положения производителей сельхозпродукции в блоке, то для России эти последствия совсем иные.

«Ее экономика укрепляется, а сельское хозяйство бьет рекорды до такой степени, что за какие-то три года Россия больше не зависит от импорта для удовлетворения своих продовольственных потребностей», — указывается на сайте фракции.

Трощински и Луазо также приводят слова министра сельского хозяйства Болгарии Румена Порожанова, который заявил на заседании Совета ЕС, что «Россия в значительной степени развила свое сельское хозяйство, ее больше не интересует открытие рынка».

«Санкции ЕС [против РФ] поспособствовали ее продовольственной безопасности», — подчеркнул Порожанов.

Помимо потери гигантского рынка для сельхозпроизводителей ЕС, подчеркивают Трощински и Луазо, необходимо обратить внимание на «бегство предпринимателей», которые начали вести дела в России и получают прибыль там, а не в ЕС.

Санкции европейского блока, заключают парламентарии, всё больше продемонстрируют свою неэффективность. Они также привели к «катастрофическим» последствиям для сельского хозяйства и рынка ЕС.

Напомним, «Европа наций и свобод» — крайне правая фракция в Европейском парламенте — основана 16 июня 2015 года и включает в себя шесть партий из стран-членов ЕС. Среди них Австрийская партия свободы, бельгийский «Фламандский интерес», французский «Национальный фронт» и другие.