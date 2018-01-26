Ярославль, 26 января, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В 2018 году Ярославская область получит 105,4 миллионов рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства от Министерства экономического развития РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Об этом 25 января на заседании конкурсной комиссии Министерства объявили представители ведомства.

По новой методике Минэкономразвития субсидии регионам распределяются с учетом необходимости формировать в области инфраструктуру и создавать сервисную модель оказания поддержки малого и среднего предпринимательства. Так, по объему финансирования Ярославская область стала третьей в ЦФО.

«Ярославская область получит от Минэкономразвития на 2018 год в 2,5 раза больше, чем сумма 2017 года. Средства пойдут на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и субсидии предпринимателям в моногородах. Тем самым регион выполняет поручение президента РФ Владимира Путина по совершенствованию мер поддержки бизнеса», — отметила Галина Пенягина, директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области

Как сообщают в региональном правительстве, значительная часть федеральных средств будет направлена на завершение реконструкции Тутаевского промышленного парка «Мастер»: прокладку сетей, благоустройство территории, ввод в эксплуатацию нового производственного корпуса. Предоставление площадей Тутаевского промпарка в аренду по льготным ставкам является востребованной среди предпринимателей мерой поддержки, особенно в связи с присвоением Тутаеву статуса ТОСЭР.

При значительном участии федерального бюджета на базе Корпорации развития малого и среднего предпринимательства будет создан Центр поддержки предпринимательства, оказывающий образовательные услуги и консультации не только по мерам господдержки, но и по широкому спектру актуальных для бизнеса тем. В 2018 году Центр планирует провести более 50 образовательных мероприятий и оказать не менее 2 тысяч консультационных услуг.

Региональный центр инжиниринга добавит к 8 выполняемым услугам ещё 2: проведение патентных исследований и изготовление опытных образцов промышленных изделий, технологического оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки производственного оборудования. А также увеличит количество оказанных услуг до 83.

Центр экспорта в 2018 году также планирует увеличить количество получивших поддержку предприятий до 230.

Часть федеральных средств будет направлена на докапитализацию Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому максимальный размер единовременно выдаваемого Фондом поручительства будет увеличен до 25 млн руб., что позволит предпринимателям региона привлечь значительный объем финансовых средств.

Кроме того, будет сохранена субсидия для малого и среднего бизнеса в моногородах, предоставляемая в целях увеличения занятости населения и развития самозанятости, а также формирования конкурентной среды в монопрофильных муниципальных образованиях.