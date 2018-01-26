Вильнюс, 26 января, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Стрельбище для пулеметов на Гайжюнском полигоне, площадка для хранения амуниции, район авиамишеней, многофункциональное стрельбище на полигоне генерала Жукаускаса в Пабраде — это всего несколько примеров развития и обновления полигонов литовской армии и инфраструктуры, о которых сегодня, 26 января, объявило министерство обороны Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Увеличение армии, приобретаемое новое оружие и оборудование, более активное пребывание союзников — все это обуславливает то, что мы должны создать подходящие условия для тренировок наших военных и военных союзников, отвечать постоянно растущим потребностям в складировании, оказании поддержки принимающей стороны», — говорит вице-министр обороны Гедримас Йеглинскас.

Развитие литовских военных полигонов началось еще в 2014 году, когда были оценены потребности литовских военных и военных союзников в учениях и тренировках.

Основные проекты сейчас реализуются на двух объектах государственной важности — на полигоне генерала Жукаускаса в Пабраде и на Гайжюнском полигоне возле Пабраде. Работы по развитию этих полигонов планируется закончить до 2022 года.

Площадь полигона генерала Жукаускаса увеличится в два раза: с 85 до 175 кв. км. Сейчас здесь формируются новые тактические поля, предназначенные для проведения стрельб танков и пехотных боевых машинах, оборудуются стрельбища. Уже практически обновлено и расширено основное поле, оборудовано много новых позиций для стрельбы.

После реализации проекта на полигоне военные смогут выполнять маневры боевой группы размером с батальон и осуществлять боевую стрельбу на танках и пехотных боевых машинах, отрабатывать поддержку с воздуха, тренировать артиллерийские единицы и выполнять другие задачи, которые раньше было трудно выполнять из-за недостаточных размеров полигона и недостаточной инфраструктуры.

«Все это, несомненно, создаст лучшие условия для тренировок дислоцированной в стране боевой группы НАТО с единицами поддержки и других прибывающих в Литву сил союзников», — сказал вице-министр.

«Сейчас на полигоне Жукаускаса уже закончено и скоро будет передано многофункциональное стрельбище со зданиями, предназначенными для обслуживания, — приводится в порядок документация, ее планируется представить во втором квартале этого года. В этом году планируется закончить и район для авиамишеней, стрельбище для тяжелого вооружения, технический парк, в котором будет ремонтная мастерская, площадка, бензоколонка, мойка. Также в этом году планируется закончить башню для наблюдения и склад», — рассказал капитан литовской армии Томас Юргулис.

По словам офицера, помимо строительных работ, выполняются различные работы по проектированию: например, проектируются три казармы, в которых смогут жить 1200 военных. Их планируется построить до конца 2019 года. Также проектируется реконструкция столовой, площадки для хранения техники.

На работы на полигоне Жукаукаса планируется выделить 63,4 млн евро.

Территория Гайжюнского полигона увеличивается более чем в 2 раза: с 52 до 125 кв. км. После расширения полигона на нем сможет тренироваться единица размером с роту с элементами поддержки. На развитие этого полигона планируется выделить около 18 млн евро.

«Сейчас на Гайжюнском полигоне уже закончено и скоро будут передано в пользование военных Литвы и союзников стрельбище для пулеметов со зданиями, предназначенными для обслуживания. На стрельбище военные смогут стрелять из пулеметов среднего и крупного калибра из транспортных средств на стационарных позициях», — сказал Юруглис.

Общая стоимость проекта развития полигонов — около 81 млн евро. Литва из национальных средств выделила 24 млн евро, Инициатива США по обеспечению безопасности Европы (англ. ERI) — 25 млн евро, Программа НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности (англ. NSIP) — 32 млн евро.

Напомним, Литва добивается постоянного присутствия сил НАТО с тяжелой боевой техникой, системами ПВО, увеличения пребывания ВВС НАТО.