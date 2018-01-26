Ростов, Ярославская область, 26 января, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В селе Васильково Ростовского района Ярославской области в фельдшерско-акушерском пункте установили радиотелефон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Фото А.Смоляр Маргарита Нестерова

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ярославское региональное отделение ОНФ выяснило, что в селе Васильково не работает телефон, а все звонки жители делают на личный сотовый фельдшера, который не всегда доступен.

Заведующая ФАП Маргарита Нестерова пожаловалась корреспонденту ИА REGNUM, что уже третий год живет без телефона, а начальство из Ростовской ЦРБ про проблему знает, но молчит и никак решать ее не собирается. Женщина за свои деньги оплачивает сотовую связь у нее тратится на это больше тысячи рублей в месяц.

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев сказал, что больница должна оплачивать врачам мобильную связь, а сам он удивлен сложившейся ситуацией. В этот же день фельдшеру купили сотовый телефон с сим-картой, а главврача Ростовской ЦРБ попросили написать объяснительную.

Но выяснилось, что новый мобильный телефон не дает устойчивую связь в деревне Васильково. И на следующий день туда приехали специалисты и установили в ФАПе радиотелефон.

«Все работает. Очень удобно. Люди дозваниваются. Жители села Васильково сказали — наконец-то и к нам пришла цивилизация», — сказала корреспонденту ИА REGNUM врач Маргарита Нестерова.

«Я сам звонил по ее телефону. Связь прекрасная. Но поскольку проблема проявилась в одном населенном пункте, то мы решили сделать комплексную проверку всех фельдшерско-акушерских пунктов области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.

В департаменте обещают, что если в ходе проверки будут выявлены схожие проблемы, они будут оперативно решены.