Пермь, 26 января, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Пермский гражданский комитет «В защиту культурного наследия» провел экстренное заседание, посвященное «резне», произошедшей в школе №127, сообщает 26 января корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Попов Раиса Зобачева и Игорь Тюленев

В дискуссии приняли участие активисты общественного движения «Суть времени», ученые, общественные и культурные деятели города, преподаватели, врачи и журналисты.

Эксперты сошлись во мнении, что после трагических событий в пермской школе обществу не была дана аналитика произошедших событий. Не были выявлены причины, приведшие к данному инциденту.

Собравшиеся предложили свое видение ситуации, корни которой восходят к глубоким трансформационным процессам, происходящим в российском обществе уже несколько десятилетий.

По мнению общественников, данные процессы привели к чудовищной декультурации и десоциализации общества, особенно в среде подрастающего поколения, к его отчужденности от средств формирования полноценной личности.

По мнению собравшихся, ситуативное реагирование, проявляющееся в установлении дополнительных средств безопасности в учебных заведениях, не только не решает проблему, но создает иллюзию ее решаемости, в то время как она продолжает усугубляться.

Напомним, 15 января в Перми двое вооруженных подростков совершили нападение на школу № 127. Ворвавшись в кабинет четвертого класса, преступники причинили тяжкий вред здоровью детей и учителю. В результате пострадали десять человек.

Общественность Пермского края была крайне встревожена произошедшим, а также неадекватной реакцией на это со стороны руководства региона, что и привело к экстренному собранию гражданского комитета «В защиту культурного наследия», объединения, созданного в ноябре 2016 года пермскими общественниками, целью которого является противостояние разрушительным тенденциям в сфере культуры и образования.