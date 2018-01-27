Москва, 27 января, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Российская группа «Мы», чью композицию «Возможно» называют одной из причин убийства студентки Высшей школы экономики, объявила о своём закрытии. Соответствующая запись появилась 26 января в официальной группе коллектива во «ВКонтакте». Позже информацию подтвердила солистка группы Ева Краузе.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Группа «Мы», которую обвинили в причастности к убийству студентки, объявила о своём закрытии

«Действительно грустный момент. Спасибо всем за вашу любовь. Мы старались. Пришла пора расставаться», — говорится в записи сообщества.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Группа «Мы», которую обвинили в причастности к убийству студентки, объявила о своём закрытии

Позже солистка группы у себя в профиле в Instagram подтвердила информацию о закрытии. В историях она разместила несколько снимков с выступлений группы и написала, что всему приходит конец.

«Очень прошу вас не писать мне в директ с вопросами: «Вы что, закрываете проект?» Да! Почему? Так сложилось», — отметила Краузе.

Скриншот страницы Instagram fraukrauze Группа «Мы», которую обвинили в причастности к убийству студентки, объявила о своём закрытии

Скриншот страницы Instagram fraukrauze Группа «Мы», которую обвинили в причастности к убийству студентки, объявила о своём закрытии

Скриншот страницы Instagram fraukrauze Группа «Мы», которую обвинили в причастности к убийству студентки, объявила о своём закрытии

Поклонники группы предположили, что закрытие группы связано с историей убийства студентки Татьяны С., ведь её сосед, Артём И., в своём предсмертном письме упоминал пеню «Возможно» группы «Мы». Однако Краузе опровергла эту информацию. В Instagram она запустила прямой эфир, в ходе которого ответила подписчикам, что причиной закрытия проекта стали личные проблемы участников.

«Это случилось не из-за той ситуации с Таней и Артёмом. Это наши личные проблемы. Мы просто друг друга перестали понимать», — сказала Краузе.

Напомним, в ночь на 23 января студент МГТУ им. Баумана Артём И. убил и изнасиловал свою соседку, студентку Высшей школы экономики Татьяну С., после чего покончил с собой. Молодые люди долгое время состояли в отношениях, после чего начали жить вместе. После расставания студенты не стали разъезжаться. В своём прощальном письме, которое Артём опубликовал в одной из соцсетей, он признался, что очень любил девушку.

Парень также упоминает, что одной из причин, побудивших его убить возлюбленную, стала песня «Возможно» группы «Мы». Он указал, что песню достаточно «пару раз послушать», и «ты воспринимаешь это как призыв к действию».

После этого на сайте Change.org появилась петиция с требованием запретить песню «Возможно», так как она «открыто призывает к совершению преступления». На сегодняшний день её подписали более 200 человек. Солист группы Даниил Шайхинуров заявил журналистам газеты «Комсомольская правда», что эта петиция неуместна, так как песня не об убийстве, а о надежде.

«Там главные слова: «…Между нами ничего и никогда уже не будет, возможно». Слово «возможно», как и название песни, это и есть надежда», — подчеркнул певец.