Рыбинск, Ярославская область, 26 января, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков поручил своим подчиненным не позднее 2020 года подать заявку на включение города в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Рыбинска.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году министерство культуры разработало параметры, позволяющие новым городам быть официально включенными в маршрут. Недавно туда свою заявку подал в Углич. Если Углич будет утвержден, то в «Золотом кольце» войдут 4 города Ярославской области, а Рыбинск может стать пятым.

«Мэр Рыбинска поручил нам заняться разработкой заявки три дня назад, и еще трудно говорить о том, насколько велики наши шансы. Там очень много параметров, и мы должны соответствовать им. Заявку должны подать не позднее 2020 года», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий отделом туризма администрации Рыбинска Дмитрий Сидельников.

Пожалуй, главным препятствием является дата основания города. По правилам министерства, входящий в «Золотое кольцо» город должен быть основан не позднее XV века. Рыбная слобода — предшественник Рыбинска — впервые упоминается в летописях в 1504 году, статус города присвоен в 1777 году. Поскольку в документах не указано, должен ли город вести свою историю с XV века именно как город, Рыбинску нужно «постареть» либо на 100 с небольшим, либо на почти 300 лет.

Но в городе есть иное мнение относительно возраста Рыбинска. Ряд местных историков и археологов считают предшественником города не Рыбную Слободу, а поселение «Усть-Шексна», возникшее около X столетия на левом берегу Волги. Возраст «Усть-Шексны» подтвержден археологическими раскопками, но у этой теории есть и немало противников.