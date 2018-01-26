Суздаль, Владимирская область, 26 января, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Власти Владимирской области будут поддерживать строительство свинокомплекса около города Суздаль, которое планирует компания «Дымов». Об этом губернатор Светлана Орлова сообщила в эфире телеканал «Губерния 33». Ранее против строительства выступили жители, по мнению которых создание свинокомплекса повлечет экологическую катастрофу. Люди боятся, что производство будет причиной неприятного запаха и даже отравления воды и почвы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Суздаль

«Мы будем его поддерживать, какие бы там акции кто не проводил. Это серьезнейший проект. Местная власть бежать за таким инвестором, поддерживать его, потому что мы со своей стороны все, что обещали: дороги, детский сад», — сказала Светлана Орлова.

Тут же губернатор перешла на другую тему — строительство детского сада в микрорайоне Веризино Владимира. И здесь глава региона дала обещание, которое явно противоречит первой фразе.

«Ни одного строительства не будет проходить без обсуждения с гражданами. Это первый, наипервейший вопрос, все будет обсуждаться с людьми», — сказала Светлана Орлова о строительстве детских садов.

Ранее местные СМИ сообщали, что компания «Дымов» планирует построить свинокомплекс в 12 км от Суздаля. В проект планируют вложить примерно 1,2 млрд рублей. По задумке компании, здесь должен появиться комплекс на 30 тысяч свиней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области сейчас сильно ухудшилась ситуация со свиноводством. В 2017 году регион постигла эпидемия африканской чумы свиней.

Позже в регионе была утверждена подпрограмма «Предотвращение заноса, распространения африканской чумы свиней и ликвидация последствий возникновения её очагов» на 2018—2020 годы. В ней, в частности, прописаны и меры по сокращению поголовья свиней, к примеру, предоставление субсидий на перепрофилирование хозяйств.

В итоге поголовье свиней во Владимирской области за год сократилось на 43,4%. По данным Владимирстата, на 1 ноября в регионе осталось 52,5 тысячи свиней.