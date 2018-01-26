Новосибирск, 26 января, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В правительстве Новосибирской области создана рабочая группа по проверке законности и эффективности использования средств областного бюджета кольцовским Биотехнопарком, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

Btp-nso.ru Биотехнопарк

Напомним, ранее Контрольно-счётная палата Новосибирской области после проверки деятельности знакового регионального проекта — Биотехнопарка — пришла к выводу, что средства бюджета области, которые направлялись на реализацию проекта, использовались неэффективно. Выводы, сделанные аудиторами, позволяют предположить, что руководству Биотехнопарка может грозить уголовное дело.

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Рабочая группа под руководством врио первого заместителя председателя новосибирского правительства Владимира Знаткова намерена рассмотреть эффективность использования бюджетных средств Биотехнопарком наукограда Кольцово в 2015—2017 годах.

«И уже по итогам рассмотрения вопроса министерством экономического развития региона Контрольно-счётной палате Новосибирской области будет направлен ответ в установленные для этого сроки», — подчеркнули в правительстве области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в числе нарушений, которым в отчёте КСП уделено внимание, указано то, что на 1 октября 2017 года расчётный остаток неиспользованных бюджетных инвестиций, полученных в 2017 году, составил 58,8 млн рублей, а на счетах Управляющей компании «Биотехнопарк» числилось лишь 24,1 млн рублей. В то же время Биотехнопарк только в июне 2016 года получил из бюджета области дополнительное финансирование в размере 159 млн рублей.

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В конце 2016 года из бюджета региона управляющей компании Биотехнопарка было выделено ещё 47,7 млн рублей — на возмещение понесённых затрат.

В 2017 года на индустриальные парки и технопарки Новосибирской области из федерального бюджета было выделено 208,6 млн рублей. Из этих средств 117,7 млн рублей — на создание индустриального парка в сфере биотехнологий. А всего с 2016 по 2019 год Новосибирская область на развитие индустриальных парков и технопарков получит 774,16 млн рублей.