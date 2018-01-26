Калуга, 26 января, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета от работы Калужской таможни в 2017 году составили порядка 48 млрд рублей. Как сообщили 26 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в регионе ответственности Калужской таможни внешнеэкономическую деятельность осуществляли 915 участников, а общий объём задекларированных грузов составил 1,7 млн тонн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Внешнеторговый оборот со странами дальнего и ближнего зарубежья составил более 4 млрд долларов США. Как отметили в Калужской таможне, в регионе на 100% реализована возможность электронного декларирования, применяются технологии удалённого выпуска товаров, автоматическая регистрация и автоматический выпуск товаров.

За 2017 год Калужской таможней проведено 128 проверок. По результатам проверок возбуждено 138 дел об административных правонарушениях. Сумма выявленных нарушений валютного законодательства по фактам невозвращения денежных средств в Российскую Федерацию составила 6,8 млрд рублей. Возбуждено шесть уголовных дел.

В мае 2017 года на территории Калужской области создана межведомственная мобильная группа по выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства, связанных с незаконным ввозом в Российскую Федерацию «санкционных» товаров. В неё входят должностные лица Калужской таможни, представители УМВД России по Калужской области, Россельхознадзора по Калужской области. Курирует работу мобильной группы Калужская транспортная прокуратура. В составе мобильной группы проверено свыше 5 тыс. транспортных средств на предмет ввоза попавшей под эмбарго продукции. По результатам проверки возбуждено пять дел об административных правонарушениях, уничтожено более 100 тонн запрещенных к ввозу товаров.

Напомним, ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего название Всемирная таможенная организация. В память об этом событии в 1983 году принято решение об учреждении Международный день таможенника. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 182 государства, которые администрируют более 98% всей международной торговли.