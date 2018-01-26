Москва, 26 января, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Журналистка, гражданская активистка и певица Екатерина Гордон снимает свою кандидатуру с президентских выборов-2018 в Российской Федерации. Об этом, как передает НТВ, она сообщила на пресс-конференции в Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Я не буду участвовать», — сказала Гордон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 г. Екатерина Гордон сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации в видеообращении на своём официальном сайте.

Основной идеей своей президентской программы она назвала «защиту прав женщин и детей».

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