Калуга, 26 января, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Пенсионный фонд Калужской области в 2017 году выдал 5348 государственных сертификатов на материнский капитал. В целом за всё время действия программы количество заявлений на получение материнского сертификата превысило 53 тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ПФР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

Наиболее популярной статьёй расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий, на неё приходится 89,7% от общего числа заявлений получателей. С начала действия программы за счёт средств маткапитала жилищные условия улучшили более 27 тыс. калужских семей, из них около 14 тыс. семей частично или полностью погасили средствами капитала ипотечные кредиты. Ещё более 13 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Также калужские пенсионщики приняли более 3 тыс. заявок о направлении средств маткапитала на обучение детей, ещё 7 заявлений касалось перевода средств на накопительную пенсию мамы. Полностью распорядились средствами материнского капитала 39% владельцев сертификата. Всего за время действия программы было выплачено более 10 млрд рублей.

Между тем, в программу материнского капитала с 2018 года внесен ряд значимых дополнений. Так, с 1 января Пенсионный фонд принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Также снят трёхлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом для образование детей-дошкольников.

Кроме того, возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который даёт право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Напомним, размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.