Москва, 26 января, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил на время Олимпиады в Корее объявить мораторий на экономическую блокаду КНДР, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Парламентарий предложил обраться к мировым международным организациям, и прежде всего к Международному олимпийскому комитету с напоминанием обэкехерии — исторических обязательных требованиях к участникам олимпийских игр со времен Древней Греции.

«Я предлагаю обратиться в Совбез ООН, к парламентам и правительствам государств — участников Зимних Олимпийских игр 2018 в Южной Корее, к мировым международным организациям, и прежде всего к МОК… наложить мораторий (на период проведения Олимпийских игр с 9 февраля 2018 г. по 25 февраля 2018 г.) на экономическую блокаду, которая решением совета безопасности ООН, была принята в отношении КНДР в части поставки продуктов, товаров первой необходимости, лекарств, топлива», — сказал Нилов.

Предложение делается, по его словам, «для сохранения хотя бы основополагающих ценностей олимпийского движения и защиты чести олимпийского флага, под которым будет выступать олимпийская сборная РФ».

Олимпиада пройдет в южнокорейском уезде Пхёнчхан в 80 км от границы с КНДР с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада — с 9 по 19 марта. На зимние Олимпийские игры-2018 поедут 169 российских спортсменов.