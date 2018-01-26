Ярославль, 26 января, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В Ярославле в центре города появились листовки издевательского содержания от имени председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Авторы сообщения дают понять, что ходить на выборы бессмысленно. Также вместе с ними на остановках расклеены призывы принять участие в «забастовке избирателей».

Листовка от имени Эллы Памфиловой на остановке в Ярославле

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Ярославской области, информация об этих листовках уже поступила в избирком из полиции, которая изъяла их в так называемом штабе Навального в Ярославле. Помимо двух видов листовок, в «штабе» полиция представила в комиссию еще несколько видов изъятых листовок, в том числе содержащих негативную информацию о Владимире Путине. Полицейские просили избирком дать оценку этих материалов на соответствие законодательству о выборах.

«Мне не хотелось бы давать личную оценку этим материалам, но комиссия рассмотрела их и установила признаки агитации. Там размещены сведения об одном кандидате, причем в явно негативном ключе. Агитация должна быть оплачена из избирательного фонда и содержать выходные данные, этого не было. То есть это незаконная агитация. Мне известно, что такие же прецеденты были в других регионах, везде избирательные комиссии действуют по одному алгоритму», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Избирательная комиссия направила постановление о признании листовок незаконной агитацией в полицию. Также избирком просит выявить лиц, причастных к распространению и изготовлению этих материалов и и привлечь их к ответственности.