Омск, 26 января, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Аномальные холода продолжают испытывать на прочность Омскую область. Однако вскоре, по данным синоптиков, морозы в регионе смягчатся.

Татьяна Иващенко Сибирские морозы

Как сегодня, 26 января, сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, с начала зимы ночь 25 января стала в Омске самой холодной. Температура воздуха опускалась до минус 38 градусов. Самая низкая температура — минус 42 градуса — наблюдалась 23 января в Седельниково. В Саргатском районе температура опускалась до минус 41 градуса. Однако исторический температурный минимум пока не перекрыт. Самый холодный январский день в Омске был зафиксирован 21 января 1969 года — подморозило до минус 43,5 градуса.

Синоптики уточнили, что влияние мощного и обширного по территории арктического антициклона жители региона ощутили 21 января 2018 года. Омскую область с этого времени захватили аномальные холода. Отклонение среднесуточной температуры воздуха составило 14−19 градусов ниже нормы.

По словам начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталии Криворучко, наступление арктического антициклона синоптики спрогнозировали заранее, поэтому всем заинтересованным структурам было разослано штормовое предупреждение. Сейчас антициклон продвигается с севера на юг Омской области. Поэтому дольше остальных будут «мёрзнуть» южные районы.

Ночью 27 января в Омске температура воздуха будет в пределах минус 30−35 градусов. Днём 27 января прогнозируется минус 20−25 градусов. И именно этот день, по информации синоптиков, станет переломным, омичи почувствуют смягчение мороза.

Уже 28 января местами пройдёт небольшой снег, ветер усилится. Температура воздуха ночью прогнозируется до минус 23−28 градусов, днём — до минус 10−15 градусов.

Как уточнили в Обь-Иртышском УГМС, самый холодный январь в Омской области за всю историю климатических наблюдений был зафиксирован в 1969 году. Среднемесячная температура воздуха составила тогда минус 30,7 градуса.

«Такая же среднемесячная температура воздуха наблюдается в январе в Арктике», — подчеркнула Наталия Криворучко.

Тем временем омичи продолжают обсуждать погоду в соцсетях. В частности, они жалуются на то, что машины в такие холода не заводятся, а также на «задравших» цены таксистов. Например, по сообщениям местных массмедиа, поездки на такси в зависимости от расстояния в морозы обходятся омичам дороже чуть ли не на 20%.

«Ледниковый период вернулся», — шутит подписчик одного из местных пабликов.

«Ну ладно вам, в Сибири-матушке живём!» — отвечает ещё один подписчик.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, аномальные морозы накрыли не только Омскую область. Как переживают стужу жители других регионов Сибири, читайте в материале ИА REGNUM «Лютые морозы в Сибири: люди не могут согреться даже в квартирах».