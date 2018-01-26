Вильнюс, 26 января, 2018, 11:59 — ИА Регнум. С 2010 года, когда в Литве начался процесс закрытия Игналинской АЭС, было демонтировано 45 тыс. тонн оборудования и связанных конструкций. Это составляет 29% от всего количества оборудования, которое планируется демонтировать за весь период прекращения эксплуатации до 2038 года, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 января, в администрации станции.

Игналинская АЭС

В 2017 году в предприятии было демонтировано 6 777 тонн оборудования. Согласно плану всего до 2038 года планируется демонтировать около 153 тыс. тонн оборудования и связанных конструкций.

После остановки эксплуатации Игналинской АЭС объемы работ по демонтажу с каждым годом растут. Сейчас идут интенсивные работы в турбинном зале 2-ого блока, где уже демонтировано около 68% оборудования и связанных конструкций, в блоке D1 (электрооборудование, оборудование для управления, деаэраторы) количество демонтированного оборудования и связанных конструкций составляет 81%.

Большая часть демонтированного оборудования, прошедшая проверку на загрязненность радионуклидами, продается на аукционах как металлолом, оставшаяся часть временно хранится на территории предприятия в буферном хранилище (проект B19−1) до перевоза на свалку для окончательного хранения. Отметим, что именно аукционы привели к последним крупным скандалам на станции, которые привели к увольнению руководства станции и расследованию в отношении бывших руководителей, когда выяснилось, что непрозрачно продавался радиоактивный лом.

Работы по демонтажу и дезактивации выполняет персонал Игналинской АЭС. Работы финансируются на средства Международного фонда поддержки прекращения эксплуатации Игналинской АЭС. Предполагается, что для полного демонтажа Литве может не хватить порядка одного миллиарда евро, эти деньги Литва рассчитывает получить от Евросоюза, однако доноры демонтажа стали скептично смотреть на дальнейшее финансирование из-за не прекращающихся коррупционных скандалов вокруг станции.