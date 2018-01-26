Вашингтон, 26 января, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Золотой туалет предложили установить в Белом доме Дональду и Меланье Трамп вместо картины Ван Гога, 25 января пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

До недавнего времени президентская чета собиралась разместить в своей резиденции картину «Пейзаж со снегом», написанную Винсентом Ван Гогом в 1888 году.

Однако музей Соломона Гуггенхайма, где выставлена картина, отказал Трампу, предложив вместо работы знаменитого художника необычную скульптуру — золотой унитаз современного художника Маурицио Каттелана.

Выполненная из 18-каратного золота работа носит символическое называние «Америка». Комментируя продвижение своего «шедевра», Каттелан заявил:

«Хотел бы предложить его Белому дому за долгосрочный кредит. Это, конечно, чрезвычайно ценно и достаточно хрупко, но мы предоставим все инструкции по его установке и уходу».

Отметим, что скульптура золотого унитаза является сатирическим произведением, высмеивающее культ «золотого тельца».

Напомним, практика аренды произведений искусства для украшения Белого дома существует с давних пор. Так, 35-й американский президент Джон Кеннеди для этой цели выбрал картину французского живописца Эжена Делакруа.