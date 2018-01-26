Давос, Швейцария, 26 января, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) может выделить Киеву очередной кредит до апреля 2018 года. Об этом сообщает 26 января Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

В интервью изданию, данном в швейцарском Давосе, глава государства также отметил, что страна «на 80% выполнила» свои обязательства перед МВФ.

«Вероятно, (скрещу пальцы) до апреля у нас будет следующий транш. Мы, наше правительство и наш народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ», — сказал Порошенко.

Кроме того, он добавил, что украинское правительство готово регулировать цены на газ для населения. В связи с этим отметим, что в январе 2018 года премьер-министр страны Владимир Гройсман заявлял, что не утвердит повышение цен на газ для домашних хозяйств.

Напомним, на Украине в рамках сотрудничества с МВФ уже неоднократно происходило повышение цен на природный газ для населения. После таких повышений в стране происходил рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров природного газа для населения выросла с 2013 года почти в 10 раз.

Читайте также: На Украине из-за дорогой коммуналки массово закрываются вузы