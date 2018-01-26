Ярославль, 26 января, 2018, 11:24 — ИА Регнум. В Ярославле развернулась борьба между двумя управляющими компаниями и жителями за 286-квартирный дом во Фрунзенском районе на ул. Большая Техническая, 14. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали жители дома. В январе они узнали, что их дом управляется не Управдомом Фрунзенского района, а ООО «ИВТБС «Ярославский». Аббревиатура «ИВТБС» расшифровывается как «Ивановская тепловая блок-станция», а директор «ИВТБС «Ярославский» (зарегистрированного в Ярославле) является также директором управляющей компании «ИВТБС «Костромской». Как говорит активная жительница дома Людмила Чичагова, жители эту компанию не выбирали.

Yandex.ru/maps Дом на Большой Технической в Ярославле

«В мае прошлого года они провели собрание, чтобы мы выбрали их управляющей компанией, но на нем было около 20 человек. Затем они пошли по квартирам собирать подписи, но мало кто их ставил. Потом я узнала, что стоит моя подпись, которую я не ставила. Я обратилась в полицию с заявлением, они установили факт подделки подписи, но возбуждать уголовное дело почему-то не стали. Также мы пожаловались в госжилнадзор, но и там нас не услышали. Мы думаем, что идет рейдерский захват дома. Мы не знаем, может, они и хорошие, но они не ярославские. Все телефоны, которые они указывают, мобильные, а бабушкам неудобно звонить на них», — сказал корреспонденту ИА REGNUM жительница дома Людмила Чичагова.

Сейчас жители сорвали информационные доски, которые повесила новая управляющая компания, сменили замки на дверях в подвал и готовятся к обороне. Прежняя управляющая компания была удивлена развитием событий.

«9 января мы узнали, что этот дом включен органами государственного жилищного надзора в лицензию другой компании, а из нашей исключен. Мы связывались с жильцами, никто из них не подтверждает, что подписывал протокол общего собрания о переходе в другую управляющую компанию. Это выглядит очень странно, так как обычно, когда идет спор за дом, все стороны в курсе этого процесса. Здесь же это было очень неожиданно. Попытки связаться с директором другой управляющей компании тоже ни к чему не привели. По нашему мнению, ситуация выходит за рамки правового поля. Сейчас собственники вместе с нами добиваются возвращения дома в нашу лицензию, но на это в любом случае уйдет время», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Управдома Фрунзенского района» Елена Красовская.

В новой управляющей компании не скрывают своих «костромских» корней, но говорят, что общее собрание жителей дома, где была выбрана новая УК, прошло законно, жители ставили подписи добровольно, более того, сами просили взять их дом в управление.

«Собственники дома сами обратились с просьбой взять их дом в управление нашей организации и большинством проголосовали за смену управляющей компании, т.к. состояние дома плачевное. С 25 декабря обслуживание перешло к нам на законных основаниях, согласно приказу департамента государственного жилищного надзора Ярославской области», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ООО «ИВТБС «Ярославский» Елена Розанова.

«Битвы» между управляющими компаниями за право управлять жилыми домами в Ярославле случались и прежде, однако впервые в них участвует иногородний бизнес. .