Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Гайзер

11:20 Согласно обвинительному заключению, главным организатором и руководителем ОПС стал бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин. В деятельность группы были также вовлечены предшественник Гайзера на посту главы Коми и экс-сенатор от республики Владимир Торлопов, заместитель главы республики Алексей Чернов и предприниматель Валерий Веселов — их следствие обвиняет в управлении структурным подразделением ОПС в Коми. На вторых ролях — привлечённые к деятельности преступного сообщества юристы и предприниматели, так называемые «финансисты-технологи» Лев Либензон, Игорь Кудинов, Сергей Смешной, Александр Третьяков, Наталья Моторина, Павел Марущак, Василий Маляров, Михаил Хрузин и другие. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию заседания.

11:20 Подсудимые уже доставлены из СИЗО в здание суда, однако пока что в зал заседаний их не привели. По расписанию заседание должно было начаться в 11:00, но, как и раньше, многие адвокаты также заметно опаздывают…

11:37 Напомним, что, согласно данным следствия, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года участники ОПС преступным путём завладели 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Причиненный ущерб оценивается в размере 3 млрд 346 млн 500 тыс. рублей.

11:47 Другой эпизод — присвоение средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» на сумму более 67 млн рублей через продажу Сыктывкарского промышленного комбината по завышенной стоимости. Помимо этого, есть ещё более 20 эпизодов крупного мошенничества. Согласно обвинительному заключению, всего фигуранты дела легализовали полученное преступным путём имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

11:48 Подсудимых привели — теперь сидят за решёткой. Вторая половина из тех, кто под домашним арестом, разумеется, уже на месте. Однако некоторых адвокатов до сих пор нет.

11:48 Адвокатов Гайзера, в частности, до сих пор не видно. Ни Вячеслава Леонтьева, ни Дарьи Евмениной.

11:50 Прокуроры на месте.

11:54 Судья пришла на место, но формально заседание ещё не началось — выяснилось, что отсутствует адвокат Руслан Закалюжный по уважительной причине.

11:59 Гособвинитель Непорожный ходатайствует о переносе рассмотрения дела из-за отсутствия ряда адвокатов. Подсудимый Игорь Ковзель попросил отложить рассмотрение дела из-за отсутствия его адвоката Закалюжного, у которого умер родственник. Ряд других адвокатов тоже не приехали, видимо, в ожидании того, что дело будет отложено по этой причине.