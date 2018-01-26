Берлин, 26 января, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер заявил, что просит помочь ему найти пять трофеев, завоёванных им на турнирах серии «Большого шлема». Об этом сообщает BBC.

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Издание отмечает, что Беккер собирается продать кубки, чтобы расплатиться с долгами. В июне 2017 года бывший теннисист был признан банкротом после того, как не сумел погасить задолженность перед банком в размере почти £10 млн.

К подобной ситуации одного Беккера привели расходы на развод, экстравагантный образ жизни и неудачные бизнес-проекты.

«Беккер потерял пять кубков победителя турниров «Большого шлема» и не может вспомнить, где они находятся», — говорится в сообщении Беккера и компании, представляющей его интересы.

Беккер обратился в теннисные федерации Австралии, США, Великобритании и Германии. Однако там сообщили, что у них этих трофеев нет.

Отмечается, что в данный момент у Беккера на руках находится только один кубок — за победу в Открытом чемпионате США. Три кубка победителя Уимблдонского турнира и два кубка победителя Открытого чемпионата Австралии Беккер потерял.

Напомним, что Беккер выигрывал Уимблдон в 1985, 1986 и 1989 годах, а также Открытый чемпионат США в 1989 году и Открытый чемпионат Австралии в 1991 и 1996 годах.