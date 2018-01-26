Санкт-Петербург, 26 января, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов сегодня, 26 января, принимает участие в пленарном заседании 26-го съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

Александр Беглов у монумента «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Заседание ассоциации, объединяющей блокадников из России, стран постсоветского пространства и дальнего зарубежья, проходит в Смольном при участии членов правительства Санкт-Петербурга и правительства Ленинградской области. На мероприятие прибыли более 80 делегатов.

Напомним, 18 января Санкт-Петербург и Ленинградская область вместе отметили 75-ю годовщину прорыва вражеской блокады Ленинграда, а завтра, 27 января, в обоих регионах будет торжественно отмечаться 74-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады.

Напомним, что Александр Беглов, как человек и профессионал, вырос в Ленинграде — Петербурге, именно здесь начинал свою государственную службу, руководил одним из районов и канцелярией Смольного, а в 2003 году несколько месяцев исполнял полномочия губернатора Санкт-Петербурга.

Как стало известно ИА REGNUM, в первый же день своей работы в должности полпреда на Северо-Западе Александр Беглов посетил святые для каждого ленинградца, петербуржца места, связанные с увековечиванием памяти о блокаде и ленинградской победе над врагом: Пискаревское мемориальное кладбище и Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Там он почтил память жителей блокадного города и тех, кто оборонял его от врага.

Полпред президента в СЗФО у вечного огня Пискаревского кладбища

Кроме того, полпред возложил цветы к памятнику «Дети войны», созданному как раз по инициативе Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Этот трогательный памятник из пяти детских фигур, встречающих первый день мира, установлен в 2013 году неподалеку от Пискаревского кладбища.

Александр Беглов у памятника «Детям войны» на проспекте Непокоренных

А 18 января 2018 года, в день 75-летия прорыва блокады, Александр Беглов сопровождал президента РФ Владимира Путина в ходе памятных мероприятий на Пискаревском кладбище, Невском пятачке и в музее-панораме «Прорыв», где прошла встреча президента с ветеранами и активистами молодежных поисковых отрядов.

Добавим, что 27 января, в день полного освобождения от блокады, состоится традиционная торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Также в этот же день такие церемонии пройдут на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, на мемориале Красная Слобода и на других мемориалах и в местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.

А сегодня, 26 января, на площади Мужества в сквере Блокадников состоится торжественное открытие памятника «Мужеству ленинградцев».