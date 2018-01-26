Москва, 26 января, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Флешмоб #этонеповодубить, запущенный в Instagram в поддержку убитой студентки Высшей школы экономики, вызвал насмешки среди пользователей социальных сетей. Многие из них расценили полуобнаженные фотографии девушек как повод продемонстрировать свои тела и поднять популярность на волне хайпа.

Скриншот страницы Instagram vrschh В Instagram запустили флешмоб #этонеповодубить в поддержку убитой студентки

Хэштег #этонеповодубить в Instagram насчитывает уже большее 3 тыс. фотографий. Этот флешмоб был запущен в ответ на то, что под фотографией убитой девушки стало появляться много комментариев о том, что Татьяна якобы сама виновата в том, что была изнасилована и убита. Девушки публикуют свои фото, обращая внимание общественности на то, что никакие обстоятельства не дают человеку права убивать других людей, в том числе откровенные фотографии.

«Я имею право выглядеть так, как хочется мне. Я имею право выкладывать любые фотографии, демонстрировать свою сексуальность, и это не повод совершать надо мной насилие», — пишет Камилла.

Скриншот страницы Instagram vrschh В Instagram запустили флешмоб #этонеповодубить в поддержку убитой студентки

Скриншот страницы Instagram feminastia В Instagram запустили флешмоб #этонеповодубить в поддержку убитой студентки

Однако некоторые пользователи соцсетей негативно отнеслись к такой активности, называя участниц флешмоба девушками легкого поведения. При этом они отмечают, что полуобнаженные фотографии уже ничем не помогут убитой девушке.

«Интересно, чем это поддержит убитую? При чем, как я понимаю, фотки выкладывают как раз именно такие красотки, которым иногда за их поведение и стоит хороший подзатыльник дать!» — прокомментировал в Twitter Дмитрий.

Часть пользователей считает, что участницы флешмоба просто воспользовались ситуацией, чтобы продемонстрировать своё тело и на волне хайпа повысить популярность.

«Давайте будем честными, большинство девушек выкладывает свои обнаженные фотографии под этим хештегом лишь для того, чтобы выпендриться, что они очень сексуальные. Бороться с насилием надо явно другими методами», — отмечает пользователь Учитель английского.

Некоторые пользователи не ограничились лишь комментариями, своеобразно «поддержав» флешмоб. Всё чаще в сети появляются мемы с хештегом #этонеповодубить, высмеивающие откровенные фотографии. Нередко среди них можно встретить полуобнаженные фото мужчин, пародирующих манеру фотографирования девушек. Среди «перлов» также популярный в сети снимок-мем президента РФ Владимира Путина на медведе, кадры из сериалов, фотографии скульптур и даже котов в нижнем белье.

Скриншот страницы Instagram ellieerden Пользователи соцсетей высмеивают участниц флешмоба #этонеповодубить

Скриншот страницы Instagram yellow.mooon Пользователи соцсетей высмеивают участниц флешмоба #этонеповодубить

Скриншот страницы Instagram oleg_resmi Пользователи соцсетей высмеивают участниц флешмоба #этонеповодубить

Скриншот страницы Instagram ospreysmu Пользователи соцсетей высмеивают участниц флешмоба #этонеповодубить

Скриншот страницы Instagram fetishfatal Пользователи соцсетей высмеивают участниц флешмоба #этонеповодубить

Скриншот страницы Instagram sergeiaksenov Пользователи соцсетей высмеивают участниц флешмоба #этонеповодубить

Скриншот страницы Twitter «Двач» Пользователи соцсетей высмеивают участниц флешмоба #этонеповодубить

Скриншот страницы Instagram vanya97797 Пользователи соцсетей высмеивают участниц флешмоба #этонеповодубить

Скриншот страницы Instagram ihr_apfel Пользователи соцсетей высмеивают участниц флешмоба #этонеповодубить

Не в пользу убитой студентки высказалась также Диана Шурыгина, которая ранее стала жертвой изнасилования и за счёт этого скандала стала популярной в соцсетях. Девушка считает, что убийство произошло из-за того, что студентка вела разгульный образ жизни.

«Могу сказать, что ситуация произошла исключительно из-за того, что больной на голову парень не мог больше терпеть, что его любимая вела разгульный образ, и решил его прекратить», — цитирует издание «Дни.ру» Шурыгину.

Напомним, в ночь на 23 января в одной из московской квартир обнаружили тела студента МГТУ им. Баумана Артёма И. и студентки Высшей школы экономики Татьяны С. Молодой человек убил и изнасиловал свою соседку, после чего покончил с собой. Об этом он написал в своём прощальном письме, которое опубликовал в одной из социальных сетей.

Молодые люди долгое время встречались, однако после разрыва отношений остались жить в одной квартире. При этом Татьяна завела новые отношения, что не нравилось Артёму. Он признался, что очень любил девушку и долго вынашивал план её убийства. После случившегося молодой человек решил покончить с собой, так как не хотел попасть в тюрьму или психбольницу.