Вашингтон, 26 января, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принести извинения за ретвит материала, распространяемого ультраправой британской группировкой, сообщает 26 января Press Association.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

В интервью одному из каналов Великобритании, Трамп отметил, что ничего не знал о данной организации, когда распространял их видео.

«Я ничего не знал о них и я ничего не знаю о них и сегодня, кроме небольших заметок, которые я прочел», — подчеркнул президент США.

«Возможно это большая история для Соединенного Королевства, но для Соединенных Штатов она таковой не является», — добавил Трамп.

«Если вы мне говорите, что это ужасные люди, ужасные расисты, то я конечно бы извинился, если вы этого от меня хотите», — резюмировал Глава Белого дома.

Напомним, президент США Дональд Трамп в ноябре 2017 года сделал три ретвита радикальной британской группировки предупреждающей об угрозе радикального ислама. Данный факт вызвал негативную реакцию со стороны СМИ, что привело к отмене визита президента в Соединенное Королевство.