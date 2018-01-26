Чита, 26 января, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Эхо трагедии, пережитой жителями посёлка Большая Тура Забайкальского края, слышно и по прошествии более трёх лет. Как сообщает сегодня, 26 января, сайт регионального минфина, из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий краю выделено еще 1,6 млн. рублей для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате несанкционированных взрывов инженерных боеприпасов 29 апреля 2014 года на территории войсковой части Минобороны России.

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю Спасатели Забайкалья

Эти деньги пойдут на исполнение судебных решений по выплате единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью.

Напомним, трагедия Большой Туры — это не последствия плохой работы местных пожарных. Нет в ней большой вины и кого-то из руководства части, а уж, тем более — рядовых сотрудников. В то время как в Забайкалье действовали десятки пожаров на 43 тысячах гектаров, краевые власти не договаривали правительству страны всей правды, а когда стало уже поздно, говорили настолько тихо, что их не очень-то расслышали.

Между тем краевое управление МЧС, вплоть до взрывов продолжало готовится к параду своей техники в профессиональный праздник, а Минобороны РФ оставило взрывоопасные склады без основного контингента войск. Командир с группой контрактников и местных вохровцев не позаботились в пожароопасный период о безопасности частей, окружённых лесом. Всё это вкупе и создало ситуацию, в которой людям в мирное время пришлось испытать на себе все тяготы военных лет.

Ведь если обрисовать случившееся тезисами, то сложится впечатление, что местные пережили начало боевых действий, а не последствия «контролируемой» ситуации с лесными пожарами.

По информации гослесслужбы края, 29 апреля 2014 года в 17.15 в километре от Дарасуна был обнаружен пожар площадью 10 гектаров. К месту отправились две пожарных машины местной пожарной охраны, одна — МЧС и работники местного лесничества. Людям пришлось тушить лес при скорости ветра в 9 метров в секунду и порывами до 20−25 метров. Через два часа ветер усилился, и огонь подступил вплотную к двум улицам посёлка. К тушению присоединились военные. Когда посёлок удалось отстоять, и людей стали распускать, ветер поменял направление в сторону военной части и усилился до 30 метров в секунду. Пожар перешёл в верховой, а через час прозвучали первые взрывы. В результате трагедии погибли 10 человек, около 30 — ранены.

«Я шёл с ведром по ограде, когда рвануло в первый раз. Подкосились ноги, и я упал на колени. Вокруг было зарево. Страшно. Всё бросил, схватил документы, даже дверь не закрыл и выскочил на улицу. Сам я — военный пенсионер, служил на этом складе и представлял, что ещё может случиться. Меня подобрала машина. Потом уже начали собирать бабушек по речке. Там никакой организации не было, пускай не врут по телевизору», — вспоминает один из жителей посёлка Большая Тура, слова которого цитирует Чита.Ру.

«Нас никто не предупредил. Как взрыв произошёл, давай все разбегаться кто куда. Все бежали по дороге в сторону Дарасуна. Кто мог, подбирал, довозил. Мы добежали до воинской части, откуда на автобусе нас увезли сюда, а детей на скорой в Читу отправили», — подтверждает другая пострадавшая.

Позднее было подсчитано, что разлет боеприпасов произошёл на общей площади 1,7 тыс. гектаров. Группы разминирования ещё долго проводили инженерную разведку, очищая землю от взрывоопасных предметов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на выплату компенсаций было направлено более 50 млн рублей. Кроме того, один миллион рублей выделен семье специалиста Зубаревского участкового лесничества, 1 мая скончавшегося от ожогов.