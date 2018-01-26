Москва, 26 января, 2018, 10:33 — ИА Регнум. В РФ нужно проводить комплексный аудит в области безопасности дорожного движения и проверять правила установки дорожных знаков и нанесения разметки, а не увеличивать количество камер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Так, депутат отмечает, что законопроект об аудиторской деятельности в области дорожного движения, который Госдума планирует рассмотреть на заседании 26 января, не решит вопрос безопасности на дорогах.

«Звучит красиво, но если мы посмотрим суть законопроекта, все опять направлено на то, чтобы в РФ все больше и больше работали камеры и видеофиксация нарушений. 10 тысяч сотрудников ГИБДД будет сокращено, люди останутся без работы, при этом все больше и больше появляется камер», — отмечает Нилов.

По его словам, за счет таких изменений и увеличения количества штрафов обогащаются коммерческие структуры и пополняется госбюджет.

«Прямая заинтересованность у коммерсантов и органов исполнительной власти, к сожалению, заниматься не профилактикой, не борьбой за безопасность, а наоборот, пусть граждане больше нарушают и платят больше штрафов. Это порочная практика», — отметил Нилов.

По его словам, в скором времени число камер окажется настолько высоким, что система видеофиксаций станет убыточной и не будет приносить доходов ни владельцу, ни бюджету. Тогда, отмечает Нилов, «начнется обратный процесс». Для того, чтобы избежать этого, депутат предлагает изучить вопрос корректной установки дорожных знаков и нанесения разметки.

«Мы за то, чтобы был проведен аудит в этой области: огромное количество знаков, противоречащих разметке, установленных не по ГОСТу, противоречащих друг другу. Вот этот аудит надо проводить», — уверен Нилов.