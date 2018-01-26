Ярославль, 26 января, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Людмила Бедяева (Шабуева) вошла в общественную палату Ярославской области. Список опубликован на сайте общественной палаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Людмилы Шабуевой в Facebook Людмила Бедяева (Шабуева)

Это самое заметное изменение в обновленном составе палаты. Людмила Бедяева получила этот статус среди 25 членов, назначенных губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

Как журналист Людмила известна в Ярославле благодаря критике, зачастую довольно жесткой, действий властей. До убийства Бориса Немцова главред часто работала вместе с ним по расследованию коррупционных проявлений в регионе.

Из заметных новичков общественной палаты стоит отметить бывшего прокурора Ярославской области Юрия Верховцева. Он также назначен губернатором.

Полный список членов обновленной палаты можно посмотреть здесь.