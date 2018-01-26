Ярославль, 26 января, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Жители Ярославля отказываются от домашних телефонов и телевизоров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском институте развития стратегических инициатив.

Flickr Телевизор уходит в прошлое

В январе 2018 года специалистами МКУ «ИРСИ» было проведено исследование с целью выявить востребованность и удовлетворенность горожан качеством услуг связи. Аналогичное исследование проводилось и в 2016 году, что позволило сопоставить ряд данных и выявить определенные тенденции.

Так, основным изменением за последние два года стало значительное снижение количества пользователей услугами фиксированной связи (на 33%) и эфирного телевещания (на 23%). На сегодняшний день пользуются домашними телефонами 65% ярославцев, а смотрит телевизор только каждый второй (50%).

Основная целевая аудитория пользователей услугами фиксированной связи и эфирного телевещания представлена ярославцами старше 50 лет, тогда как молодое поколение отдаёт предпочтение сотовой связи и интернету. В связи с такой тенденцией авторы исследования предполагают, что постепенная смена поколений приведёт и вовсе к исчезновению потребности иметь дома стационарный телефон и телевизор.