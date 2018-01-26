Киев, 26 января, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Днепропетровскую область предложили переименовать в «Сичеславскую область» в петиции на интернет-представительстве президента Украины Петра Порошенко, сообщает 26 января УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация на Украине

Согласно сообщению, инициатором создания петиции стала «Правозащитная группа СИЧ». «Правозащитники» считают, что Днепропетровская область должна быть переименована, поскольку она названа в честь революционера Григория Петровского. Наилучшим новым названием «правозащитники» выбрали «Сичеславскую область».

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Григорий Петровский — член РСДРП, революционер. С 1918 возглавлял Всеукраинскую центральную избирательную комиссию (ЦИК), с 1922 года — ЦИК СССР от Украинской СССР. Также со стороны УССР подписал Договор об образовании СССР.

Напомним, на Украине процесс декоммунизации начался сразу после развала СССР, когда Киев начал выстраивать свою «независимость», основывая ее на антисоветской и русофобской пропаганде.

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После «Евромайдана» 2013−2014 годов градус ненависти к России на Украине вырос в разы. Новые украинские власти начали переименовывать улицы, сносить памятники и избавляться от всего, что так или иначе напоминало в стране о России или СССР.