Лондон, 26 января, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предупредил, что Россия может убить тысячи подданных Соединенного Королевства, сообщает 26 января Press Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания. Биг-Бен

По мнению Уильямсона, Москва может совершить нападение на систему энергоснабжения королевства.

Глава оборонного ведомства заявил, что Россия пристально наблюдает за жизненно важными объектами британской инфраструктуры, в частности за электростанциями, которые позволяют передавать энергию через границу.

Отвечая на вопрос журналиста, для каких целей Москве заниматься изучением этих объектов, Уильямсон пояснил, что они прямо заявляют о том, что, таким образом, хотят нам навредить.

Министр обороны предположил, что атака может быть осуществлена хакерами, а также при помощи подводной лодки или ракетного удара.

Напомним, за последние месяцы в СМИ стран ЕС и США заметно усилилась тенденция обвинения России в агрессивных намерениях. В первую очередь речь идет о хакерских атаках, которые привели к победе на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа.

Москва отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что доказательств в поддержку данной версии предоставлено не было.