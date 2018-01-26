Москва, 26 января, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Многодетным семьям в Российской Федерации нужно придать особый статус. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на традиционных «Рождественских парламентских встречах» в Совете Федерации РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

По его словам, церковь поддерживала и продолжит поддерживать любые инициативы, направленные на поддержание материнства и детства. Особенно остро стоит при этом, по мнению патриарха Кирилла, тема сиротства при живых родителях.

«Считал бы также важным поддержать и инициативы многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус», — заявил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл считает, что наделение многодетных семей особым статусом имело бы большое символическое значение для страны.

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