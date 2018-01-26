Санкт-Петербург, 26 января, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что клуб планирует приобрести двух или трёх российских футболистов. Об этом 26 января сообщает «Чемпионат».

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"Я ещё летом говорил, что мы бы хотели подписать двух-трёх игроков с российскими паспортами. Тогда мы этого не сделали — что ж, предпримем ещё одну попытку», — сказал Манчини.

«Сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков, а мы к президенту прислушиваемся», — добавил Манчини с улыбкой.

Он также отметил, что пополнения состава команды стоит ожидать во время текущего трансферного периода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» может приобрести нападающего миланского «Интера» Эдера.

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