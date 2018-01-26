Москва, 26 января, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Сегодня, 26 января, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индии Раму Натху Ковинду и Премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с празднованием Дня республики, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В телеграмме отмечается, что Индия достигла значительных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах.

Также страна вносит важный вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, в решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

«В России дорожат отношениями особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией», — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент России выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее развитие политического диалога двух стран, а также продолжится плодотворное сотрудничество по всем направлениях.

Владимир Путин от всей души пожелал гражданам и руководству Индии благополучия и процветания.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны Индии решило купить у России 240 высокоточных авиационных бомб, покупка обойдется стране в $196 млн.

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