Вашингтон, 26 января, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Рост обороноспособности России и Китая является проблемой для национальной безопасности США, об этом на слушаниях комитета сената по обороне страны заявил бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер.

Генри Киссенджер

По его словам, самым главным элементом на сегодняшний день является взаимоотношения «между сверхдержавами США, Китаем и Россией».

У бывшего госсекретаря США не возникает сомнений, что «военные и экономические возможности Китая растут, при этом усиливается и Россия». Это видно по истории в Крыму, на Украине и в Сирии, считает он.

«И это ставит перед нами серьезный вопрос: какие стратегические отношения между этими двумя странами», — цитирует Киссинджера РИА «Новости».

Напомним, ранее экс-госсекретарь США заявил, что Вашингтон не должен ни включать Украину в НАТО, ни позволить ей вернуться в сферу российского влияния.

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