Горно-Алтайск, 26 января, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Несмотря на сильные морозы, высота снега на большей части территории Республики Алтай сейчас ниже, чем в 2010-м, 2016-м и 2017-м годах, и сравнима с 2012-м годом. Это не могло не сказаться на промерзании почвы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Республика Алтай. Катунь

Начальник Горно-Алтайского Гидрометцентра Валентин Декенов в ходе состоявшегося 25 января заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Республики Алтай отмечал, что больше всего почва промерзла в Кош-Агачском (290 см), Улаганском (150 см), Усть-Канском и Усть-Коксинском районах (135 и 138 см). Это обстоятельство, а также большая глубина промерзания рек создают высокую вероятность образования ледовых заторов в период прохождения паводка. Такой вывод можно сделать из официального сообщения республиканского правительства.

Известно, что пока наибольшая толщина льда отмечена на реке Катунь в районе Чемал — 101 см, а также на реках Катунь в селе Малый Яломан (77 см), Чарыш в селе Усть-Кумир (75 см). Но в связи с установлением аномально-холодной погоды нарастание толщины льда на реках продолжается.

По оценке врио начальника ГУ МЧС по РА Андрея Бурлакова, с 20 марта по 5 апреля возможно временное нарушение транспортного сообщения с 25 населенными пунктами, где проживают 3715 человек. В зоне риска могут оказаться до 260 жилых домов в девяти населенных пунктах, в которых проживают 884 человека. Это населенные пункты Дмитриевка, Озеро-Куреево на реке Бия, Усть-Кумир на реке Чарыш, Усть-Кокса на реке Кокса, Кайтанак, Мараловодка на реке Катунь, Чемал на реке Чемал, Чибиля, Коо на реке Башкаус.

Первый заместитель председателя правительства РА Роберт Пальталлер потребовал серьёзно отнестись к формированию материальных и финансовых резервов на случай ЧС. Но вместе с тем, не исключил, что ситуация может поменяться:

«Впереди февраль и март, ситуация ещё может измениться, но мы уже сейчас должны подготовить все необходимое, ни в коем случае не расслабляться».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Горном Алтае аномально холодная погода — до минус 40 °C и ниже — сохранится до конца текущей недели.

«Сегодня ночью градусник постучался в окно и попросил впустить его в дом», — шутят жители Горно-Алтайска в соцсетях.

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Напомним, во время наводнения, которое свирепствовало в конце мая — начале июня 2014 года, в Республике Алтай было повреждено 19 опор линий электропередач, 239 км автомобильных дорог, разрушено и повреждено 282 моста. По оценкам правительства региона, ущерб от наводнения тогда превысил 2 млрд руб. Общее количество пострадавших жителей региона составило 27 682 человека.